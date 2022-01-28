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Чемпионат России. «Кузбасс» сыграет с «Енисеем», московское «Динамо» против «Байкал-Энергии» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Енисеем», московское «Динамо» против «Байкал-Энергии».

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