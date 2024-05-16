Мать испортила мне всё детство, постоянно прощая отца, а теперь просит помощи

Вера Федорова

А что она сама сделала для того, чтобы от него избавиться? Подала заявление на развод? Написала хоть раз заявление в полицию на побои? И какие, вообще, принимала меры? Или опять хочет всё сделать руками ребёнка? Мало того, что она изгадила жизнь девочке, но ведь всё ещё и впереди. Такие мрази могут. действительно ещё подать и на алименты, причём, оба. Если автор хорошо поднялась, то при помощи хорошего адвоката можно отказаться от таких родителей и забыть всё как страшный сон. А пока- оборвать все связи.