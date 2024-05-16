ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мать испортила мне всё детство, постоянно прощая отца, а теперь просит помощи

Мать испортила мне всё детство, постоянно прощая отца, а теперь просит помощи

Я не могу не злиться на мать. Она из-за своей трусости испортила мне всё детство, потому что постоянно прощала моего урода-папашу, который меня чем только не бил.

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Комментарии
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Элина Морозова
Ужас. Какая  дура. И себя и дочь подставила.
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12 час.
Майя Maja
Не то слово((Сущность гнилая.
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10 час.
Вера Федорова
А что она сама сделала для того, чтобы от него избавиться? Подала заявление на развод? Написала хоть раз заявление в полицию на побои? И какие, вообще, принимала меры? Или опять хочет всё сделать руками ребёнка? Мало того, что она изгадила жизнь девочке, но ведь всё ещё и впереди. Такие мрази могут. действительно ещё подать и на алименты, причём, оба. Если автор хорошо поднялась, то при помощи хорошего адвоката можно отказаться от таких родителей и забыть всё как страшный сон. А пока- оборвать все связи.
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1 час.

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