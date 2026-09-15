Анастасия Волочкова призналась, что хочет быть похороненной в пуантах

Анастасия Волочкова откровенно заговорила о собственной смерти и загробной жизни. 50-летняя балерина призналась, что понятия не имеет, кто именно возьмёт на себя организацию её будущей траурной церемонии, передаёт «Пятый канал».
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