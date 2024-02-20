FT сообщила о рекордных вложениях инвесторов в сельскохозяйственные земли в США

Инвесторы вкладывают рекордные суммы в сельскохозяйственные земли в США, пишет FT. Они ожидают, что их стоимость будет сильно расти по мере того, как население планеты будет увеличиваться, а природных ресурсов — становиться все меньше из-за изменения климата.
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