В Париже «ушли в отказ»: говорят, что не предлагали России переговоров об Украине без участия Киева

Agence France Presse пишет, что в Елисейском дворце отвергли, как «неуместное» ранее прозвучавшее утверждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно того, что Франция пыталась наладить диалог с Москвой по Украине, но без участия Киева.
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