Начальник УМВД России по Калининградской области вручил дипломы победителям конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

В УМВД России по Калининградской области состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», который был проведен совместно с Общественным советом при ведомстве.
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