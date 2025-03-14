ФАС вынесла маркетплейсам предупреждение из-за скидок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от Ozon и Wildberries обоснования внутренних механизмов акций, предусматривающих автоматические скидки за счет продавца на товары с низким оборотом без ведома селлера.
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