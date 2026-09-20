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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кондратюк хочет провести еще одну выставку картин: «Я в последний месяц довольно много пишу. Меня волнует жизнь во всех ее проявлениях»

Чемпион Европы 2022 года  Марк Кондратюк признался, что хотел бы провести еще одну выставку картин. Сегодня фигурист выступил с произвольной программой на контрольных прокатах в Москве.

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