МО РФ: Пулеметчик Кац отразил наступление превосходящих сил ВСУ

Пулеметный расчет, в составе которого боевые задачи выполнял младший сержант Илья Кац, отбил наступательные действия многократно превосходящих сил украинских войск, когда нацисты предприняли попытку совершить прорыв российской обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии