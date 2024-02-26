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МО РФ: Пулеметчик Кац отразил наступление превосходящих сил ВСУ

МО РФ: Пулеметчик Кац отразил наступление превосходящих сил ВСУ

Пулеметный расчет, в составе которого боевые задачи выполнял младший сержант Илья Кац, отбил наступательные действия многократно превосходящих сил украинских войск, когда нацисты предприняли попытку совершить прорыв российской обороны.

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