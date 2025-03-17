В продаже появилась новая Lada Priora без пробега в состоянии «как с завода»

Один из автодилеров выставил на продажу серебристую Lada Priora 2012 года с пробегом всего 1643 км. Седан сохранился в состоянии нового автомобиля: кузов без перекраски, ржавчины нет, хром и пластик как с завода.
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