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Вэнс призвал США перестать играть в полицейских мира

Вэнс призвал США перестать играть в полицейских мира

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев, сенатор Джей Ди Вэнс 14 августа заявил, что Вашингтону нужно перестать играть в «полицейского мира» и отправлять молодых американцев участвовать в «глупых войнах».

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