Послание Путина сработало не так: Россию ожидает новый наплыв мигрантов, нацеленных на маткапитал

виталий панов

Что мы пишем,всё это безразлично для тех людей,которые поставили цель на полонить Россию мигрантами-дешёвой рабочей силой.Но дешёвой она была,когда они поняв,что у себя в республиках им работы нет,то с опаской за свои "заслуги" по выгону русских из своих республик,поехали на заработки в Россию.Но сейчас их в России несколько млн.человек,власть среди них взяли диаспоры,которые подкупают чиновников,и за копейки они уже работать не желают!А диаспора это уже государство в государстве!К чему всё это ведёт,все прекрасно видят.Мигранты покупают гражданство России,извлекая для себя все привилегии и выгоду.Работать дворниками и строителями хотят не многие.Их больше устраивать та работа,где они себя ощущают маленьким-но хозяином.Пример маршрутное такси,или просто такси,торговля,где опять могут диктовать цены.Это по словам того же хуснуллина не заменимые специалисты,для поднятия экономики России!Почему нельзя было ограничить приток мигрантов с разу? Нужна рабочая сила на объект,дай заявку в миграционную службу-нужно такое-то количество незаменимых специалистов.Получил,оформил им все необходимые документы и всё ты несёшь за них ответственность на время контракта! Но это им не выгодно,они отвечать за них не хотят,а платить тем более! Вот и получается России наполняют мигрантами,а за них никто ответственность не несёт!А был бы такой закон,то число мигрантов было бы такое,сколько сколько заявок поступило бы!Отработал контракт,новый не заключили прямая дорога на историческую родину! Но кто этим будет заниматься? Никто! Всем бы бабло получить и дальше трава не расти!