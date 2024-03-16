Россияне откажутся от авто на «механике»: когда и почему это произойдет

Через три-четыре года продажи авто с механической коробкой передач в России сократятся до минимума. Однако в таких сегментах, как бюджетные автомобили, внедорожники, коммерческий транспорт, МКПП все еще будет использоваться в России в ближайшие несколько лет, пишут «Известия» со ссылкой на объединенную пресс-службу дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».
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