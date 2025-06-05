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Трамп призывает США пересмотреть поддержку Украины после атак на аэродромы России

Трамп призывает США пересмотреть поддержку Украины после атак на аэродромы России

После атак Украины на российские аэродромы Белый дом обсуждает возможность прекращения поддержки Киева.

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