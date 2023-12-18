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Вячеслав Володин назвал ответственных за цены на яйца в Госдуме

Вячеслав Володин назвал ответственных за цены на яйца в Госдуме

Госдума завершила в пятницу осеннюю сессию. Вячеслав Володин на заключительном заседании напомнил коллегам по палате, что «праздники не для депутатов».

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Интересно, как депутаты Законодательного собрания должны повлиять на проблему, целиком относящуюся к задачам исполнительной власти. Очередное пустословие от Володина
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11 час.
ИП
Игорь Петров
Кто-то накосячил.. А, что сказал бы товарищ Сталин?
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6 час.
САША ЛЕПАЕВ
я думаю при Сталине уже утром были дешевле чем есть на самом деле. но только не сейчас уже бензин понизили. как был так еще подорожал. так и с яйцами будет.
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6 час.

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