Путин поручил разработать стипендию для студентов приоритетных специальностей

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июня создать новую стипендию в размере 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей, соответствующим приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ.
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