Sony обманула? Некоторые покупатели Sony Xperia 1 VII в разных странах не получили обещанные наушники, а предзаказы были отменены

Вскоре после официального анонса флагманского мобильного телефона Sony Xperia 1 VII компания запустила предварительные продажи во многих европейских странах и пообещала, что пользователи, оформившие предварительный заказ, получат бесплатно пару полноразмерных наушников Sony WH-1000XM5 с функцией шумоподавления.
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