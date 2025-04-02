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Царьград

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С фронта – на сцену. И сразу назад, в окопы: Умер актёр из "Кадетства" Александр Борисов

С фронта – на сцену. И сразу назад, в окопы: Умер актёр из "Кадетства" Александр Борисов

Прощание с Александром Борисовым, актёром, режиссёром и добровольцем СВО, прошло в родном в Гремячинске.

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