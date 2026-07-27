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Говорит Европа ⚡

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Александр Дудчак: Морская блокада нанесла сокрушительный удар по экономике Украины

Александр Дудчак: Морская блокада нанесла сокрушительный удар по экономике Украины

Почему остановка погрузки на терминале КТК способна вызвать топливный кризис в Евросоюзе? Какие именно действия ВСУ вынудили Россию перейти к тотальной блокаде украинских портов? Что скрывается за признанием Зеленского о том, что с 22 июля ни одно судно не смогло зайти в украинские порты? И почему Администрация Трампа не смогла остановить атаки на КТК, несмотря Читать далее: https://govorit.

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