В Приамурье военнослужащие ВВО совершенствуют навыки экстремального вождения

На специально подготовленных трасах водители преодолевают различные препятствия на автомобилях КамАЗ, Урал, УАЗ, стоящих на вооружении воинских частей объединения.
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