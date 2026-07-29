НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Бителло: «Москва – прекрасный город, один из лучших в мире. Здесь очень чисто, красиво и безопасно. В Бразилии ты чаще думаешь о том, что может что-то произойти, тебя могут ограбить и так далее»

Полузащитник « Динамо »  Бителло сравнил жизнь в России и Бразилии. – Как думаешь, почему бразильцам так нравится в России? Наши страны чем-то похожи? – Наверное, главная причина – безопасность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии