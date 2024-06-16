Сегодня в Киеве впервые с начала СВО состоялся «Марш равенства за права ЛГБТ». Участие в гей-параде приняли, помимо представителей сексуальных меньшинств, сотрудники посольств стран Запада, различных грантоедских организаций и т.
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