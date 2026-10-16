Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» с Сергеем Бодровым — младшим в главной роли очень интересными и обязательными к просмотру.
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