Юрист Сидоренко: в цифровой свободе необходимо найти золотую середину

Государству и обществу необходимо найти золотую середину в гарантиях цифровых свобод и безопасности, заявила гендиректор АНО "Белый Интернет", член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко на сессии "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели" в рамках IX Восточного экономического форума.
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