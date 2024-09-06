Юрист Сидоренко: в цифровой свободе необходимо найти золотую середину

Государству и обществу необходимо найти золотую середину в гарантиях цифровых свобод и безопасности, заявила гендиректор АНО "Белый Интернет", член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко на сессии "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели" в рамках IX Восточного экономического форума.