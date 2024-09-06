Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Раздули проблему из ничего. Теперь мамаша этой придурошной девочки начнет зарабатывать на этом вместо того, чтобы дат...Мать квадроберши ...
  • Дмитрий Гурин
    Да ложили мигранты на мнение Володина со товарищами. Им дай поблажку и они расценивают ее как твою слабость и начинаю...Володин: приезжаю...
  • Maxim
    В Испании утилизация - дороже..МО Испании объяви...

Юрист Сидоренко: в цифровой свободе необходимо найти золотую середину

Юрист Сидоренко: в цифровой свободе необходимо найти золотую середину

Государству и обществу необходимо найти золотую середину в гарантиях цифровых свобод и безопасности, заявила гендиректор АНО "Белый Интернет", член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко на сессии "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели" в рамках IX Восточного экономического форума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх