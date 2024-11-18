70-летняя мама Татьяны Навки восхитила своим молодым видом

Фигуристка Татьяна Навка поделилась семейными кадрами в честь юбилея своей мамы. Татьяна Навка поделилась в своем блоге трогательными фотографиями с любимой мамой Раисой Анатольевной, приурочив публикацию к ее 70-летнему юбилею.