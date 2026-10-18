Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил беспорядки, прошедшие в субботу по всей стране. Он пообещал наказать виновных и поддерживать порядок, выражая негодование из-за жестокости к полиции.
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