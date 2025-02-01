Людей услышали. Важные изменения произошли на проблемном участке дороги во Владивостоке

Учитывая мнения местных жителей, Дальневосточная железная дорога приняла решение изменений график движения грузовых составов на одном из самых проблемных переездов Владивостока, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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