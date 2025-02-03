The Times: хакеры взломали личную электронную почту Стармера в 2022 году

Хакеры взломали личную электронную почту премьер-министра Великобритании Кира Стармера в 2022 году. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на книгу Get In журналистов Патрика Магуайра и Гэбриела Погранд.
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