PRL: впервые измерено "отрицательное время" прохождения фотонов

Физики из Университета Торонто показали, что фотоны, проходящие сквозь облако атомов рубидия, иногда как будто проводят внутри него отрицательное время — и это можно напрямую подтвердить, "спросив" сами атомы.
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