В поселке Климово Брянской области беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Пассажир машины погиб, еще двое находившихся внутри мужчин получили осколочные ранения.
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