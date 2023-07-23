Где смотреть Реал Мадрид – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 24 июля

В понедельник, 24 июля, сыграют Реал Мадрид и Милан в рамках Клубных Товарищеских Матчей. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене.
Популярные статьи
- Озил сделал тату волка с тремя полумесяцами. Эту символику использует ультраправая турецкая группировка «Серые волки», признанная в Германии экстремистской
- МВД просит перенести игру «Зенит» – «Ахмат» из-за саммита «Россия – Африка» и военно-морского парада
- Трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотте Калла стала мамой
Свежие комментарии