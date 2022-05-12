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Кевин Спейси получил главную роль в кино впервые за пять лет

Кевин Спейси получил главную роль в кино впервые за пять лет

Известный голливудский актер Кевин Спейси, который постепенно возвращается в киноиндустрию после нашумевшего скандала с домогательствами, впервые за последние пять лет получил одну из главных ролей в кино, пишет американское издание Deadline.

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