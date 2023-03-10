ВСУ выпустили более сотни снарядов по населённым пунктам Херсонщины

Артиллерия ВСУ не перестаёт наносить артиллерийские удары по освобождённой части Херсонской области.Власти Херсонской области сообщили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 120 боеприпасов в сторону населённых пунктов освобождённой части региона.