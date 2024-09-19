Россиян хотят защитить от некомпетентных медицинских блогеров

В Госдуме намерены разработать законопроект, регулирующий работу медицинских блогеров. Это важно, чтобы защитить людей от вредных советов лжеспециалистов, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
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