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Берреттини обвинили в расизме – он подписал фото Леброна Джеймса эмодзи с гориллой

Финалист «Уимблдона»-2021 Маттео Берреттини извинился за пост о Леброне Джеймсе. 26-летний итальянец выложил в сторис фото баскетболиста и подписал его двумя эмодзи: .

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