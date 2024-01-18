Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям Сирии

Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии в рамках оказания гуманитарной помощи передали продукты питания жителям Афры в провинции Риф Дамаск.

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