Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии в рамках оказания гуманитарной помощи передали продукты питания жителям Афры в провинции Риф Дамаск.
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