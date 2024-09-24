Пресс-секретарь Зеленского назвал Трампа американским президентом

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал кандидата в президенты США и экс-главу Белого дома Дональда Трампа американским президентом, перепутав его с действующим главой Штатов Джо Байденом.
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