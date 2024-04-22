Петербург включили в «пятерку» городов-лидеров по уровню жизни

В топ-3 город на Неве, однако, не попал. Северная столица вошла в топ-5 городов по уровню жизни. Рейтинг составили аналитики Финансового университета при правительстве РФ, данные приводит «Российская газета».
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