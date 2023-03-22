Слово и дело

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Умер бывший глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров

Умер бывший глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров

Бывший глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России скончался в Москве. На прошлой неделе ему исполнилось 70 лет.

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