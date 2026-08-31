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Царьград

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В числе жертв оказались родители убийцы, откуда? Вскрылись шокирующие детали девочек-палчей в Кабанове

В числе жертв оказались родители убийцы, откуда? Вскрылись шокирующие детали девочек-палчей в Кабанове

История, потрясшая подмосковное Кабаново, выходит за рамки обычного подросткового конфликта. Убийство 12-летнего мальчика, чье тело нашли в заброшенном подвале с множественными ножевыми ранениями, обрастает пугающими подробностями.

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