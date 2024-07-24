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В Челябинской области задержан мужчина за жестокое убийство своей 31-летней дочери

В Челябинской области задержан мужчина за жестокое убийство своей 31-летней дочери

В Челябинской области задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве своей 31-летней дочери. По данным регионального управления Следственного комитета, тело женщины было обнаружено в реке Урал в Магнитогорске 18 июля.

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