Помню времена, да те же 90-е, когда страны сражались за Олимпиаду. Получить их стране - это было великое счастье! И миру о себе заявить, пока идет подготовка, и деньги заработать (от МОК, на билетах, на гостях), и экономику поднять, реализуя мощные инфраструктурные проекты.
МОК доигрался! Все отказываются от Олимпиады-2030
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Сочи... строить не надо и деньги есть
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1 д.
59
Пусть детей лечат, не йух СМС-ками побираться! Позор!
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1 д.
СП
Сергей Потемкин
Это не отнять....но предпочитают Газе помогать...
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1 д.
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