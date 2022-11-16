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Жилые кварталы Донецка попали под артиллерийский обстрел украинских войск

Жилые кварталы Донецка попали под артиллерийский обстрел украинских войск

Украинские войска вечером 16 ноября обстреляли густонаселенный квартал Донецка. В результате атаки пострадали несколько зданий, сообщает РИА Новости.

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