Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Почему нам нельзя, а им можно?»: в знак протеста против хиджабов русские ученики пришли в школу в шапках-ушанках и буденовках

«Почему нам нельзя, а им можно?»: в знак протеста против хиджабов русские ученики пришли в школу в шапках-ушанках и буденовках

В спокойной и привычной жизни сельской Чубаровской школы Жуковского района Калужской области неожиданно произошла история, которую еще совсем недавно местные жители вряд ли могли представить.

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