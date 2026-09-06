«Почему нам нельзя, а им можно?»: в знак протеста против хиджабов русские ученики пришли в школу в шапках-ушанках и буденовках

В спокойной и привычной жизни сельской Чубаровской школы Жуковского района Калужской области неожиданно произошла история, которую еще совсем недавно местные жители вряд ли могли представить.
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