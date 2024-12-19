Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником президента ВТБ

Анатолий Антонов, который ранее занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки, теперь будет работать в качестве советника президента – председателя правления ВТБ.
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