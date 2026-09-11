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Владимирские новости

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Владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал бронзу в Казани

Владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал бронзу в Казани

Кирилл Прокопьев из Владимира с суммой баллов 78.531 завоевал бронзовую медаль в многоборье у мужчин.

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