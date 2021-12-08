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С 2022 года госслужащие Казахстана будут декларировать доходы и имущество – КГД

С 2022 года госслужащие Казахстана будут декларировать доходы и имущество – КГД

Астана. 8 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 2022 года государственные служащие Казахстана будут декларировать доходы и имущество в дополнение к активам и обязательствам, сообщает комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов.

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