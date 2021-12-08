С 2022 года госслужащие Казахстана будут декларировать доходы и имущество – КГД

Астана. 8 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 2022 года государственные служащие Казахстана будут декларировать доходы и имущество в дополнение к активам и обязательствам, сообщает комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов.
Астана. 8 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 2022 года государственные служащие Казахстана будут декларировать доходы и имущество в дополнение к активам и обязательствам, сообщает комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов.
Свежие комментарии