Чёрное море в ожидании шторма: две войны в одном флаконе

Пока на территории бывшей Украинской ССР продолжается российская Специальная военная операция, перспектива появления на Чёрном море сколько-нибудь значительных военно-морских сил Украины остаётся весьма призрачной – по той простой причине, что любые поползновения киевлян пополнить свой нынешний почти виртуальный флот новыми реальными боевыми единицами иностранного происхождения будут немедленно нейтрализованы высокоточными и упреждающими ударами ВС РФ.