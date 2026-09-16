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Мошенники начали рассылать уведомления от имени Zoom

Мошенники начали рассылать уведомления от имени Zoom

Аферисты стали отправлять пользователям фальшивые уведомления от имени платформ Zoom и DocuSign. Об этом ТАСС заявили в «Лаборатории Касперского».

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