«Нас станет больше»: жена главного сердцееда «Универа» Гаврилова ждет малыша

Главный сердцеед сериала «Универ» Алексей Гаврилов и его супруга Катерина Кейру в ожидании малыша. Радостным событием в семье баскетболистка поделилась с подписчиками в социальной сети, опубликовав трогательные снимки с уже заметным животиком.
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