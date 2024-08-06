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«Нас станет больше»: жена главного сердцееда «Универа» Гаврилова ждет малыша

«Нас станет больше»: жена главного сердцееда «Универа» Гаврилова ждет малыша

Главный сердцеед сериала «Универ» Алексей Гаврилов и его супруга Катерина Кейру в ожидании малыша. Радостным событием в семье баскетболистка поделилась с подписчиками в социальной сети, опубликовав трогательные снимки с уже заметным животиком.

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